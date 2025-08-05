Ирек Хафизов о фестивале «Бистә шәле»: Украшение культурной жизни Рыбной Слободы

Главный режиссер III Республиканского фестиваля женских промыслов «Бистә шәле», артист театра Тинчурина Ильфак Хафизов присоединился к фестивалю в этом году.

«Это масштабный проект, украшение культурной жизни в Рыбной Слободе», – сказал он на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». – Я думал, что пуховые платки наши мамы вяжут у себя дома. Оказалось, что это коллективная работа. Поскольку это такой кропотливый труд, я предполагал, что на одну шаль уходит неделя - и удивился, узнав, что за один такой “субботник” мастерам удается связать по целому пуховому платку, а то и полтора платка. Это высокая степень мастерства! Такие шали вяжут не станки, они создаются вручную - для меня это просто чудо»

Вступительная часть фестиваля начнется с театрализованного представления. По словам режиссера, в получасовом спектакле зрителя проведут по истории этого промысла, вплоть до нынешних дней. В прологе примут участие около 100 человек.

«Особенность фестиваля в разнообразии коллективов. Для самодеятельных артистов приехать на фестиваль «Бистә шәле» и показать фольклорное искусство - это само по себе будет как большой праздник. Приедут 18 коллективов из 15 районов, немного расстраивает только то, что из самого Рыбно-Слободского района не участвуют», - сказал режиссер, добавив, что местным жителям необходимо встречать гостей в качестве хозяев праздника, поэтому они воздержались от участия.

Он также добавил, что лучшие качества их платков покажут в прологе.

Фестиваль «Бистә шәле» в Рыбной Слободе пройдет 16 августа, начало в 11.00. Республиканский фестиваль женского народного промысла в этом году проводится в третий раз. Мероприятие собирает на своей площадке лучших мастеров республики, а также любителей этого народного промысла, являясь территорией творческого общения мастеров.

В программе фестиваля - выставка шалей и вязаных изделий, мастер-классы по вязанию, созданию узоров для вязания, украшений из пуха, приготовлению пышки по специальному рецепту, конкурсы «Самая креативная шаль», «Самая быстрая вязальщица», «Быстрая закрутка катушки», показ мод «Дефиле одежды из шали», а также национальные танцы и народные песни.

Гульнар Гарифуллина