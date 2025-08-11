Фестивали Казани в августе-2025: «Гастрофест» и праздники в Старо-Татарской слободе

В Казани в середине августа пройдут крупные городские праздники: на Лебяжьем озере состоится «Гастрофест» с участием более 50 кафе и ресторанов, а также выступлением Ираклия Пирцхалавы, а в Старо-Татарской слободе стартует цикл фестивалей, посвященных национальной культуре и традициям.





Гастрофест на Лебяжьем соберет более 50 резидентов фуд-корта

В Казани в субботу, 16 августа, в пятый раз состоится «Гастрофест на Лебяжьем». Мероприятие пройдет в лесопарковой зоне озера с 10.00 до 18.30, сообщил на деловом понедельнике в мэрии глава Кировского и Московского районов города Владимир Жаворонков.

В прошлом году фестиваль собрал около 40 тыс. казанцев и гостей столицы Татарстана, а в этом году ждут еще больше посетителей.

Мобильные кухни и домики казанских ресторанов будут работать в течение всего дня. В зоне фуд-корта свои блюда предложат более 50 резидентов. Гости смогут попробовать блюда татарской, русской, мексиканской, сербской, корейской, китайской, европейской и кавказской кухонь. Для многодетных семей обещают скидку в 50% при предъявлении соответствующего удостоверения.

Организаторы обещают насыщенную программу с кулинарными мастер-классами от Гильдии поваров Татарстана – профессиональные шефы приготовят блюда прямо перед зрителями.

Кроме того, на фестивале будут работать спортивные и развлекательные площадки, детские аттракционы и мастер-классы. Гости смогут сыграть в пляжный волейбол, керлинг или большой надувной дартс, поучаствовать в челленджах от футбольной команды «Рубин» и получить автограф и билет на матч.

На сцене «Гастрофеста» выступят музыкальные исполнители из Казани: кавер-группы Funky-Punky Band и Tubatay Beats, эксклюзивный проект ABIEM Project и другие. Хедлайнерами станут участник «Фабрики звезд» Ираклий Пирцхалава и ВИА «Пролетарское танго».

В день «Гастрофеста на Лебяжьем» в городе запустят дополнительные автобусы

В день проведения «Гастрофеста на Лебяжьем» – 16 августа – в Казани увеличат частоту движения некоторых автобусных маршрутов, отметил Владимир Жаворонков.

Так, чаще будут ходить автобусы по маршрутам №36, 36А, 46, 72 и 116. Кроме того, от остановки «Ремплер» будут курсировать специальные шаттлы до майдана Лебяжьего.

Для автомобилистов организуют парковочные места, а пешеходам предложат маршрут вдоль каскада озер от остановки «Лебяжье».

«Печән базары» и «Милли кием»: что ждет гостей Старо-Татарской слободы

Анонсировали на деловом понедельнике также предстоящие события в Старо-Татарской слободе. В августе здесь пройдут фестивали, посвященные национальной культуре. Директор МБУ «Историческая среда» Элина Табакчи отметила, что основное внимание уделят сохранению традиций и творческому обмену.

Так, с 26 по 29 августа пройдет фестиваль «Печән базары», который в этом году познакомит гостей с бытом татарского дома и его традиционным убранством. На празднике будут работать ремесленные мастерские, развернется ярмарка, а также прозвучит живая музыка.

27 августа состоится фестиваль «Единство в многообразии» с концертами и выставками ремесел. А 29 августа слобода примет праздник «Мавлид ан-Наби» в честь дня рождения пророка Мухаммада – с концертной программой, халяль-маркетом и мастер-классами.

В День города, 30 августа, в Старо-Татарской слободе пройдет фестиваль «Милли кием» с модными показами, живой музыкой и народными гуляниями. На время праздника улица Марджани станет пешеходной зоной с выступлениями артистов, творческими дискуссиями и ярмаркой сувениров. Марафон мероприятий продолжит фестиваль народного песенно-танцевального искусства «Казан сөлгесе».

С начала года слободу посетили более 1 млн туристов

Всего с начала года Старо-Татарскую слободу Казани посетили уже более 1 млн туристов, отметила Элина Табакчи на деловом понедельнике.

«Испокон веков слобода была средоточием оживленной городской жизни, где кипела торговля, развивались ремесла и складывалась сама история. И сейчас она остается не только туристической достопримечательностью, но и важной частью ежедневной жизни казанцев – здесь встречаются за кофе после работы, гуляют с детьми по выходным, приходят на концерты и мастер-классы», – подчеркнула она.

Среди популярных объектов – древнетюркская юрта предпринимателя Марата Рамазанова, которую с начала года посетили более 5 тыс. человек. Также в топе у гостей Старо-Татарской слободы Дом-музей купца Муллина с иммерсивным спектаклем «УнБеренче театр». С начала года он собрал уже 1,7 тыс. зрителей.

Кроме того, скоро в слободе откроется иммерсивное пространство «Взгляд в темноту» – единственный в Татарстане и пятый в России интерактивный музей чувств.

По словам Табакчи, популярностью у гостей пользуются гастрономические музеи: в прошлом году туристы съели 1,1 тыс. килограммов чак-чака, 130 килограммов пастилы и выпили более 12 тыс. литров чая. Всего музеи и культовые объекты слободы ежегодно принимают свыше 120 тыс. человек.

«На протяжении веков сердцем Старой-Татарской слободы остается озеро Кабан. В XVI–XIX веках его берега были местом повседневной жизни. Здесь стирали белье, брали воду для хозяйственных нужд, рыбачили и купались. Одновременно озеро всегда служило популярным местом отдыха. Казанцы гуляли вдоль берега, катались на лодках. Эта традиция продолжается и сегодня», – подчеркнула директор «Исторической среды».

Так, прогулочные суда ежегодно перевозят по озеру Кабан более 50 тыс. пассажиров. Кроме того, 12 июля в этой локации во второй раз прошел фестиваль сапбординга и водных видов спорта «Сапкультура».

«У Старо-Татарской слободы не только славное прошлое, но и большое будущее»

В этом году в Старо-Татарской слободе обновили 13 дворов в рамках программы «Наш двор», инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В порядок привели пешеходные зоны, установили малые архитектурные формы и организовали зоны отдыха. Это, по словам Элины Табакчи, значительно повысило комфорт для жителей и гостей района.

Также в рамках обновления дворов на улицах Зайни Султана, Татарстан и Тукая появился мурал под названием «С любовью мамам». Автором эскиза стала победительница фестиваля уличного искусства «ФормАрт», художница Гузель Хайбуллина, а нарисовал саму картину мастер граффити Роман Левашов.

«Важный фактор привлекательности территории – это благоустройство. Мы уделяем этому большое внимание и каждый год шлифуем улицы вокруг озера Кабан. Дороги, озеленение, освещение, малые архитектурные формы – людям должно быть удобно и комфортно. В данном случае они «голосуют ногами» за этот пешеходный маршрут, а пешеходный трафик на набережной и на окрестных улицах огромный», – сказал первый замглавы Казани Денис Калинкин.

Вице-мэр также отметил, что на озере заметно возросло количество прогулочных судов и водных активностей. По его словам, водный сервис не мешает обитателям озера – все мирно уживаются.

Калинкин считает, что возрождение Старо-Татарской слободы – результат совместной работы собственников зданий, старожилов и городских сообществ, заинтересованных в развитии национальной культуры. По его словам, успешные музеи в слободе – это коммерческие проекты, основанные на глубокой любви к культуре и традициям. Их создатели самостоятельно формировали экспозиции и музейные концепции, умея заинтересовать и вовлечь посетителей.

«Работа на территории слободы продолжается: ведется и новое строительство, и исторические дома восстанавливаются. Мы уверены в том, что у Старо-Татарской слободы и ее жителей не только славное прошлое, но и большое будущее», – заключил он.