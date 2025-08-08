«Лето в Татарстане»: фестиваль лука, «Гонка Героев» и рок-концерт в Чистополе

Выходные 9-10 августа в Татарстане будут насыщенными: тысячи участников на «Гонке Героев» в Менделеевске, этнические ритмы фестиваля «Итиль» в Казани, фестиваль лука в Черемшане, рок в Чистополе и десятки спортивных и культурных событий по всей республике. Лето в самом разгаре — пора выбирать маршрут и заряжаться впечатлениями.





9 августа Менделеевск примет один из крупнейших спортивных праздников лета – «Гонку Героев»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Гонка Героев» в Менделеевске

В субботу, 9 августа, Менделеевск примет один из крупнейших спортивных праздников лета – «Гонку Героев». В этом году она получила федеральный статус. На соревнованиях разыграют Кубок России по гонкам с препятствиями. Победители соревнований смогут войти в сборную страны и получить квалификацию на чемпионаты Европы и мира 2026 года.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ

Старт гонке даст торжественная церемония зажжения «Огня Героев» – символа силы и преемственности поколений. Право открыть соревнования в Год защитника Отечества и к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне предоставили 98-летнему ветерану Зайнаку Аглиеву и участнику СВО, герою проекта «Батырлар. Герои Татарстана» Айдару Нуриеву.

Маршрут гонки проходит по трассе длиной почти 12 км и включает 40 разнообразных препятствий – от силовых и командных заданий до водных преград и рукоходов. В этом году организаторы дополнили маршрут легендой о «золоте Татарстана» – участникам предстоит включиться в тематический квест, вдохновленный историей исчезнувшего золотого запаса Российской империи. Он якобы зарыт на территории бывшей Бондюги – ныне Менделеевска.

Ожидается, что в гонке примут участие не менее 3 тыс. спортсменов и около 7 тыс. зрителей. Для удобства гостей в городе развернется туристический кемпинг, будут работать ремесленные мастерские, мастер-классы и интерактивные зоны для всей семьи. В этот день трассу преодолеют не только профессиональные спортсмены, но и команды в костюмах исторических и киногероев – среди них взводы викингов, спартанцев, индийцев, а также команда невест.

Завершится «Гонка Героев» большим музыкальным концертом. Хедлайнером станет группа «Мураками», солистка которой Диляра Вагапова не только выступит на сцене, но и сама выйдет на трассу в числе участников. Также в программе – выступления коллективов «Прогульщики», «ПРОСТОР», «Жан Клод Ван Гог», HIGH VOLTAGE и акустический сет Тимура Валеева.

9 августа в селе Новый Кырлай Арского района пройдет X конноспортивный фестиваль «День коня» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Арском районе пройдет «День коня»

9 августа в селе Новый Кырлай Арского района пройдет X конноспортивный фестиваль «День коня» — масштабное событие, которое объединит азарт соревнований и атмосферу народного гулянья.

Гостей ждут дистанционные конные забеги на 40, 80, 100, 120 и 160 километров, в которых сойдутся наездники из разных регионов России — от Северного Кавказа до Урала и столицы. Судить состязания будут эксперты международного уровня.

На главной арене пройдут скачки лошадей разных пород, зрелищные турниры по борьбе на лошадях в трех весовых категориях, показательные выступления юных спортсменов на пони, мастер-классы и конкурсы. Общий призовой фонд спортивной части составит более 2 миллионов рублей.

Культурная программа начнется в 16:00 с театрализованного пролога. После — ярмарка с изделиями местных мастеров, народные игры, турниры по борьбе для взрослых и детей, а также большой концерт, где прозвучат народные и эстрадные песни. Завершит праздник красочный салют, который осветит вечернее небо над Кырлаем.

9 августа в казанском парке имени Горького состоится пятый фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Итиль» в парке Горького

Также 9 августа в казанском парке имени Горького состоится пятый фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль». Мероприятие объединит музыку, театр, ремесла и гастрономию. Посетить площадки фестиваля можно будет с 12:00 до 22:00.

В программе – концерты, спектакли, мастер-классы от центра «Абый&Сабый», ремесленные и гастрономические зоны. На сцене выступят музыканты из России, Казахстана и Беларуси. В этом году хедлайнерами станут группа Settlers из Санкт-Петербурга, казахстанский проект SAMRATTAMA и белорусская группа NEMIGA. Их концерты завершат вечернюю часть программы.

В парке также пройдет спектакль-променад «Гости Аллеи», основанный на мифах и сказках народов Поволжья. Представление покажут на открытом воздухе, без сцены и кулис. Зрители смогут следовать за актерами и наблюдать действие в режиме живого театра.

На территории фестиваля будет работать ярмарка ремесел, где мастера из разных регионов представят украшения, одежду, аксессуары и предметы декора, вдохновленные национальными традициями. Также откроется гастрономическая зона, где можно будет попробовать блюда народной кухни.

9 августа на стадионе «Сабантуй» в селе Черемшан состоится III Межрегиональный фестиваль «Луковая долина» Фото: пресс-служба Ассамблеи и Дома Дружбы народов РТ

Фестиваль «Луковая долина» в Черемшане

В этот же день, 9 августа, на стадионе «Сабантуй» в селе Черемшан состоится III Межрегиональный фестиваль «Луковая долина». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Лето в Татарстане», а также будет приурочено к Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в фестивале примут фольклорные коллективы из Татарстана, городов Поволжья и других регионов России. Гостей ждут конкурсные программы, выставки, ярмарки, дегустации и тематические зоны. Откроются площадки «Луковой долины» в 10:00.

На сцене выступят исполнители народных и стилизованных песен. Пройдет конкурс традиционных обрядов, а участницы этноконкурса «Лукодельница» представят элементы народной культуры через костюм и творчество.

В течение дня также будут работать ремесленные мастерские, где мастера проведут открытые занятия для всех желающих. Также развернется ярмарка изделий ручной работы и продуктов местного производства. А на гастрономической площадке можно будет попробовать блюда с луком и национальные угощения. Для детей организуют игровые зоны с народными забавами и развлекательной программой.

День физкультурника

9 августа в республике также пройдет День физкультурника, а в столице Татарстана к этому празднику приурочат еще и День казанского спорта. Начнется он в 9:30 в экстрим-парке «УРАМ» с массовой утренней зарядки под руководством воспитанников спортивных школ. Здесь же стартует турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» (3×3) с участием лучших команд города и республики.

Игроки ведущих профессиональных клубов Казани – «Рубина», «Ак Барса», УНИКСа, «Зенита-Казань», «Динамо-Ак Барс» и «Стрелы» – проведут автограф-сессии для болельщиков.

Традиционной частью праздника станет семейная эстафета, которая объединит участников в борьбе за звание самой спортивной семьи Казани. В течение дня будут работать площадки по 25 видам спорта, включая турниры по баскетболу, футболу, боксу, дзюдо, а также зоны для бадминтона, нард и силового экстрима.

Кроме того, любой желающий сможет проверить свою физическую подготовку, сдав нормативы ГТО.

Одним из самых зрелищных событий в этот день станут соревнования «Паруса Казани» в акватории реки Казанки. А на стадионе «Трудовые резервы» состоится финал Кубка Казани по футболу среди юных спортсменов. Участие в нем примут 400 футболистов в восьми возрастных группах, также анонсирован отдельный матч для ветеранов.

В других районах Татарстана тоже пройдут мероприятия ко Дню физкультурника. Например, в Высокогорском районе в футбольном манеже «Эверест» поздравят спортсменов и тренеров, а также представят спортивные успехи и достижения муниципалитета.

В Агрызском районе на центральном стадионе для гостей праздника подготовят разные активности. На площадке ГТО «Иду на рекорд» участники смогут проверить уровень физподготовки. Также пройдут мастер-классы по сборке и разборке автомата и основам рукопашного боя.

«Рок-берега» в Чистополе

В воскресенье, 10 августа, Чистополь в третий раз станет центром рок-музыки – здесь пройдет фестиваль «Рок-берега». На главной площади города с 15:00 до 22:30 выступят музыкальные коллективы из разных регионов России. Вход на мероприятие будет свободным.

В программе фестиваля – выступления известных групп, таких как «Анимация», «Волга-Волга», «Дом кукол», Nalien, «Ветер», «Обе-рек» и «Скворцы Степанова». Также на сцене появятся коллективы «Хмельная Ворга», «ЖиваGo» и «Июльское утро».

Для тех, кто не сможет приехать в Чистополь, предусмотрена онлайн-трансляция, начнется она одновременно с открытием фестиваля.

В этом году «Рок-берега» также объявили конкурс на лучшие фотографии. Участникам необходимо будет загрузить снимки в альбом фестиваля во «ВКонтакте» и отметить себя в комментариях. Итоги подведут 20 августа, а победители получат официальный мерч, подарки от партнеров и билеты на сольный концерт ВИА «Волга-Волга» в Казани.

10 августа в Апастовском районе состоится большой праздник, приуроченный к его 95-летию Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

95-летие Апастовского района

Также 10 августа в Апастовском районе состоится большой праздник, приуроченный к его 95-летию. Откроется торжество в 10:00 в Центральном парке отдыха.

В программе – выступления местных артистов, выставки, посвященные истории образования и развитию района. На празднике также ждут почетных гостей и земляков, которые переехали в другие регионы. Кроме того, в течение дня в парке будут работать спортивные и игровые площадки, организуют развлечения для детей – аттракционы, батуты и многое другое.

Вечером, с 19:00, начнется концерт с участием звезд татарской эстрады. Завершится праздник праздничным салютом и дискотекой в 21:00.

Также на празднике представят фотовыставку, подготовленную местным отделом ЗАГС. В экспозицию войдут свадебные фотографии семей, чей брак был зарегистрирован в Апастовском районе с 1930 года по сегодняшний день. Посетители смогут увидеть, как менялись традиции и стиль семейных фото на протяжении почти века.

На фестивальных площадках «Курше фест» пройдут мастер-классы, концерты и спортивные активности для детей и подростков Фото предоставлено Эльвирой Рысаевой

Куда еще отправиться в выходные?

Напомним, программа «Лето в Татарстане» стартовала с 1 июня в Татарстане по инициативе Рустама Минниханова. Для жителей и гостей республики подготовили концерты, фестивали, мастер-классы, кинопоказы и дискотеки. Также в ее рамках проходит фестиваль «Курше фест». На фестивальных площадках пройдут мастер-классы, концерты и спортивные активности для детей и подростков.

В разных районах Татарстана отметят дни села, где жителей и гостей ждут народные гулянья и праздничные концерты. Для семей организуют веселые старты – спортивные эстафеты и игры на свежем воздухе.

Экологи проведут различные проекты и акции, направленные на сохранение природы и повышение экологической грамотности среди татарстанцев.

Вечерами жителей и гостей ждут кинопоказы под открытым небом. Зрителям покажут семейные фильмы и мультфильмы. А в некоторых районах также организуют дискотеки.

Подробнее о программе мероприятий в рамках проекта «Лето в Татарстане» можно узнать на официальном сайте проекта, а также на порталах городских и районных администраций.