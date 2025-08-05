«Лето в Татарстане»: на «Гонке Героев» в Менделеевске пройдут поиски клада

9 августа Менделеевск в третий раз станет площадкой для одного из самых ожидаемых событий лета — масштабной «Гонки Героев» в рамках проекта «Лето в Татарстане». В этом году соревнования пройдут в статусе Кубка России по гонкам с препятствиями и объединят около 10 тыс. гостей и участников со всей страны.

На трассе длиной 12 километров участников ждут около 40 испытаний, включая силовые и командные задания, водные преграды, рукоходы и другие элементы на выносливость и смекалку. Однако главным испытанием станут поиски клада «Золото Татарстана» — особая легенда, вдохновленная историей края.

Организаторы сохранили интригу: что именно скрывается за загадочной формулировкой «золото Татарстана» — пока держится в тайне. Но известно, что сюжет события основан на легенде о спрятанном золотом запасе Российской империи. Согласно этой версии, в дореволюционные годы клад из 5 тыс. слитков мог быть зарыт в Бондюге — именно так раньше назывался Менделеевск.

«Наша "Гонка Героев" в этом году вновь пройдет в формате "Битвы эпох", чтобы создать дополнительную атмосферу для всех участников и зрителей, – отметил руководитель Менделеевского района Роберт Искандаров. – Мы придумали легенды для всех испытаний, чтобы дух истории буквально пронизывал трассу. Думаю, это прекрасный повод перечитать книги и вспомнить, где могло исчезнуть золото империи».

Особенность 2025 года — присвоение соревнованию статуса Кубка России по гонкам с препятствиями, что делает участие ещё более престижным. Атлетов, военных, корпоративные команды и любителей активного отдыха ждёт настоящая проверка силы, выносливости и командного духа.

Ожидается, что мероприятие станет самым массовым за всю историю проведения в Татарстане: более 10 тыс. гостей посетят Менделеевск в этот день.

Для всех, кто приедет не только участвовать, но и отдохнуть, в городе развернут туристический кемпинг — с возможностью разместиться с палатками или автодомами. В течение дня будут работать ремесленные мастерские, мастер-классы и интерактивные зоны для всей семьи.

Завершится праздник ярким музыкальным вечером: на сцену выйдет группа «Мураками», которая станет хедлайнером рок-концерта.

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновленных по инициативе руководства республики.