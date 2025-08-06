Победитель «Батырлара» и 98-летний ветеран зажгут огонь «Гонки Героев» в Менделеевске

9 августа в Менделеевске зажгут «Огонь Героев» – с этой символической церемонии начнется федеральное спортивное событие «Гонка Героев». Право зажечь огонь в Год Защитника Отечества и к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне доверено двум поколениям защитников – 98-летнему ветерану Зайнаку Аглиеву и участнику СВО, герою программы «Батырлар. Герои Татарстана» Айдару Нуриеву.

«Этот символический жест показывает связь поколений Героев, поколений Защитников Отечества. Мы еще раз хотим подчеркнуть, что во главе каждого события сегодня – дух патриотизма и служения Родине. Ожидаем, что находящиеся в отпуске участники СВО также присоединятся к нашей «Гонке Героев», – отметил руководитель Менделеевского района Роберт Искандаров.

Зайнак Аглиев в годы Великой Отечественной войны командовал радиовзводом отдельного батальона связи. День Победы встретил в Литве. После войны посвятил себя образованию, стал наставником для многих поколений сельской молодежи.

Айдар Нуриев, награжденный орденом Мужества, сегодня исполняет обязанности руководителя исполкома Тураевского сельского поселения Менделеевского района. Он признается, что участие в церемонии для него – особая честь.

«Наши ветераны – пример для каждого. Историю Зайнака Аглиевича я знал с детства, родился и вырос в Менделеевском районе. Для меня большая честь вместе с ним участвовать в церемонии зажжения «Огня Героев», – сказал он.

В этом году «Гонка Героев» в Менделеевске проводится в третий раз, но впервые – в федеральном статусе: на трассе состоится розыгрыш Кубка России по гонкам с препятствиями. Менделеевск стал первым малым городом страны, принявшим подобный масштабный турнир. В 2025 году организаторы планируют расширить участие до 10 тысяч человек.

Финальным аккордом события станет большой рок-концерт с участием группы «Мураками». «Гонка Героев: Битва эпох. Часть II» проходит в рамках проекта «Лето в Татарстане».