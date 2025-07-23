Взвод невест, рок-концерт и новые препятствия: чем удивит «Гонка Героев» в Менделеевске

«Гонка Героев «Битва эпох» пройдет в Менделеевске 9 августа. Соревнования состоятся в рамках программы «Лето в Татарстане», инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым. О звездных участниках, обновленной трассе и хедлайнерах рок-концерта рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».





Менделеевск примет «Гонку Героев» уже в четвертый раз

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На «Гонке Героев» в этом году ожидают более 10 тыс. гостей

Менделеевск примет «Гонку Героев» уже в четвертый раз. В прошлом году, по оценкам организаторов, на соревнования приехали около 10 тыс. гостей со всей страны и из-за рубежа. В этом году в городе ожидают еще больше спортсменов и зрителей.

«В Менделеевском районе проживает 30 тыс. человек, а в Менделеевске – 23 тыс. населения. Когда проходит «Гонка Героев», к нам приезжает около 2,5 тыс. участников и порядка 7 тыс. зрителей. Это, конечно, событийное мероприятие для нашего города, и оно дает нам большой эффект при привлечении туристов», – отметил на пресс-конференции в «Татар-информе» руководитель района Роберт Искандаров.

Роберт Искандаров: «По насыщению препятствий, по их разнообразию и по длине маршрута трасса «Гонки Героев» в Менделеевске у нас одна из самых сложных и протяженных» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В этом году гонка пройдет на обновленной трассе, которая включает 40 препятствий. Ее длина – почти 12 км, рассказал руководитель проекта Игорь Кактыш. Препятствия стилизуют под разные эпохи – они расскажут в том числе об истории Татарстана, Менделеевска, Старой Бондюги, Казани.

«По насыщению препятствий, по их разнообразию и по длине маршрута трасса «Гонки Героев» в Менделеевске у нас одна из самых сложных и протяженных», – подчеркнул Кактыш.

Для участия в соревнованиях спортсмены могут подготовить костюмы исторических, литературных персонажей, героев кино. Например, в прошлом году в гонке участвовали «десять взводов Гарри Поттеров, викинги, спартанцы и древние греки». Также были замечены динозавры и другие интересные персонажи. Большинство костюмированных команд – корпоративные.

«В этом году будет, например, взвод невест – около 25 девушек побегут за инструктором-«женихом». Будем также наблюдать взводы индийцев, китайцев, мексиканцев. Так что если не можете участвовать и пробежать всю трассу, то можно хотя бы приехать посмотреть, что будет происходить и как это все действо в Менделеевске будет организовано. Приезжайте в наш кемпинг, приезжайте в качестве гостей, посмотрите город», – отметил заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин.

Юрий Разбежкин: «Будет освещение, чтобы мы могли до последнего времени бежать, чтобы не было опасности для участников» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Почему перенесли дату проведения «Гонки Героев»

Кстати, гонка в Менделеевске изначально должна была пройти 30 августа. Однако организаторы приняли решение перенести ее на три недели раньше запланированной даты. Как пояснил Юрий Разбежкин, перенос связан с необходимостью использовать более длинный световой день для комфортного проведения соревнований.

«В этом году мы исправляем ошибки прошлого года. Закуплены генераторы, дизельные лампы. Будет освещение, чтобы мы могли до последнего времени бежать, чтобы не было опасности для участников. И в связи с этим мы как раз передвинули гонку с 30 августа на 9-е. Световой день будет позволять максимально использовать время, безопасное для забега», – сказал Разбежкин.

Он также уточнил, что время открытия гонки могут перенести с восьми часов утра, и рекомендовал участникам отслеживать информацию на официальном сайте.

«Если команд будет очень много, то нам придется открытие передвигать. Если мы понимаем, что слоты до сих пор продаются, команды до сих пор заявляются, нам придется начинать как можно раньше, чтобы сэкономить световой день. На прошлой неделе было 1,8 тыс. заявок, сейчас их 2,5 тыс., но впереди еще две недели. Думаю, что в итоге будет минимум 3 тыс. участников», – отметил он.

На соревнованиях разыграют Кубок России по гонкам с препятствиями Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Менделеевске разыграют Кубок России по гонкам с препятствиями

Организаторы также отмечают, что в этом году «Гонка Героев» в Менделеевске получила федеральный статус. На соревнованиях разыграют Кубок России по гонкам с препятствиями. Победители смогут войти в сборную России и получить квалификацию на чемпионаты мира и Европы 2026 года.

«Федерация гонок с препятствиями создана не так давно, и Россия на этих соревнованиях до сих пор является одним из лидеров. Наши спортсмены, официальная сборная России, занимают в международном зачете лидирующие места. Кубок России, который мы проводим в Менделеевске, – это, по сути, квалификация спортсменов на чемпионат мира и чемпионат Европы 2026 года по гонкам с препятствиями», – рассказал Юрий Разбежкин.

Как уточнили позже в пресс-службе района, на соревнования в том числе приедут звездные спортсмены: финалист экстремального шоу «Суперниндзя» Даниил Каргинов, серебряный призер чемпионата Европы Николай Бажанов, олимпийская чемпионка Юлия Ахтямова, чемпион Европы Иван Дегтярев.

«Если вы при регистрации выберете чемпионат или кубок, покажете достойный результат, то вас обязательно отберут на международные соревнования», – сказал Разбежкин.

Солистка «Мураками» Диляра Вагапова пробежит «Гонку Героев»

Завершится «Гонка Героев» в Менделеевске традиционно большим рок-концертом. Хедлайнером вечера станет группа «Мураками». Также выступят коллективы «Прогульщики», «ПРОСТОР», «Жан Клод Ван Гог» и HIGH VOLTAGE. Завершит музыкальную программу акустический сет Тимура Валеева – зрители смогут спеть вместе с артистом.

Для менделеевцев рок-концерт «Гонки Героев» станет «еще одним Днем города», отметил руководитель Менделеевского района Роберт Искандаров.

«Мы разместим две сцены – большую для хедлайнеров и малую для местных артистов. Вечером зажжем костры в бочках, как в американских фильмах», – пояснил он.

Диляра Вагапова открыла секрет, что не только выступит на сцене, но и лично попробует свои силы в «Гонке Героев» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова на пресс-конференции открыла секрет, что не только выступит на сцене, но и лично попробует свои силы в «Гонке Героев».

«В моей жизни яркие приключения часто случаются спонтанно. И вот так, неожиданно для себя самой я после очередного тура сидела вечером и говорила про командный дух, как это важно – держаться друг друга. Все очень воодушевились. «Здорово, давайте будем участвовать!» – сказала я своим ребятам. Но музыкантов мы очень бережем – они будут только болеть», – поделилась Вагапова.

Певица также отметила особое значение песни группы «Мураками» «Нулевой километр», которая стала неофициальным гимном «Гонки Героев».

«Я очень сильно переживаю, потому что песня «Нулевой километр» стала неофициальным гимном «Гонки Героев». Для всей Республики Татарстан она является такой начальной опорной точкой. Мне кажется, что и я буду слушать теперь «Нулевой километр», не только петь. Слушать и надеяться, что у меня все получится. Потому что каждый раз я выхожу из зоны комфорта для того, чтобы двигаться вперед», – отметила Вагапова.

Литературный фестиваль и выставка о династии Ушковых

Помимо «Гонки Героев», город готовит еще два значимых события в рамках программы «Лето в Татарстане», рассказала первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова.

20-21 сентября в Менделеевске пройдет III Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения». В программе – музыкально-поэтический вечер Юлии Рутберг «Приношение Гумилеву» в сопровождении ансамбля «Рапсодия», авторские выступления Екатерины Волковой, спектакли московских театров, в том числе «Неизлечимые» и «Про Федота-стрельца» с Александром Носиком. Завершится фестиваль световым шествием – традицией, зародившейся в прошлом году.

Юлия Адгамова: «Одна из задач, которую мы ставили в этом году, – завершить ремонт краеведческого музея в Менделеевске» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Также в Национальной библиотеке Татарстана 29 августа откроется выставка, посвященная династии Ушковых и их вкладу в развитие Менделеевска. В этом году, напомним, празднуют 185-летний юбилей со дня рождения Петра Ушкова – представителя известной купеческой фамилии, пионера российской химической промышленности.

«Проект будет построен на письмах династии Ушкова, связанных с его предпринимательской деятельностью в тот период. И мне кажется, очень интересно посмотреть и проанализировать, насколько это актуально и интересно сейчас. Также будут представлены подлинные картины Ивана Шишкина, которые были найдены именно в здании бывшей заводской конторы и переданы в фонды ГМИИ РТ», – отметила Адгамова.

По словам организаторов, письма и вещи Ушковых собирали по всей России.

«Одна из задач, которую мы ставили в этом году, – завершить ремонт краеведческого музея в Менделеевске. Сейчас там работы идут к концу, но открыть музей мало, нужно его чем-то насытить. Мы заказали очень классную музеефикацию, выкупили большое количество экспонатов со всей страны, старинных, связанных с Ушковыми. И пока этот ремонт не закончен, мы уже в августе совместно с другими музеями выставим все, что собрали, в Нацбиблиотеке Республики Татарстан», – подчеркнул Юрий Разбежкин.

Он также отметил, что выставка будет работать до ноября. После этого ее перевезут в краеведческий музей Менделеевска.