Леруа Мерлен набирает поставщиков из Татарстана

Компания «Леруа Мерлен» планирует нарастить объемы производства в Татарстане и расширить сотрудничество с местными производителями и поставщиками, которым обещает выход на федеральные и международные рынки.

С этой целью 15 марта компания проведет офлайн-конференцию для местных производителей. Французская торговая сеть расскажет о всех преимуществах сотрудничества.

«Если вам интересен выход на федеральный уровень, доступ вашего товара на маркетплейс, повышение узнаваемости вашей торговой марки, регулярные заказы товара, даже в несезон, совместное развитие в новых городах и регионах, и долгосрочное сотрудничество, присоединяйтесь к конференции 15 марта в офлайн-формате», — говорится в официальном сообщении компании.

Мероприятие состоится 15 марта в 10 утра по адресу: Казань, улица Пушкина, дом 18.

На сегодняшний день Леруа Мерлен — крупнейший DIY-игрок на российском рынке. Только в России ретейлер представлен 112 магазинами и девятью складскими предприятиями в 66 городах. В каждом гипермаркете продаются не менее 35 тыс. наименований товаров по пяти основным направлениям — дом, интерьер, строительные материалы, ремонт, сад. При этом Леруа Мерлен активно развивает свой собственный маркетплейс и онлайн-продажи.

Ретейлер является надежным партнером местных производителей. На сегодняшний день около 70% всего товарооборота компании составляют товары локального производства.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. Многие зарубежные компании решили приостановить свою дятельность на российской территории. Правительство страны предложило им три варианта действий. Ранее о приостановке работы сообщала сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI.