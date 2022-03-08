news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
8 марта 2022  13:10

В России прекратит работу сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI

news_top_970_100

На территории России прекращает работу Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление компании, передает ТАСС.

Уточняется,  что руководство OBI приняло такое решение из-за событий вокруг Украины. По их словам, в России компания имеет 27 хозяйственных магазинов, где работают 4,9 тыс. сотрудников. Это составляет примерно одну десятую от общей численности всего персонала OBI в мире.

«Группа OBI заявила, что „глубоко обеспокоена трагическими событиями и последствиями войны на Украине“. По заявлению компании, других вариантов, кроме как остановить бизнес в России, у нее нет», – говорится в сообщении.

OBI насчитывает 48 тыс. сотрудников и 670 магазинов в 11 странах. В России первые магазины OBI открылись в 2003 году в Москве. 

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о развертывании специальной военной операции на Украине. Решение было принято после обращений глав ДНР и ЛНР, призвавших Россию защитить Донбасс от украинских атак.

О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное