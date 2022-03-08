В России прекратит работу сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI

На территории России прекращает работу Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на заявление компании, передает ТАСС.

Уточняется, что руководство OBI приняло такое решение из-за событий вокруг Украины. По их словам, в России компания имеет 27 хозяйственных магазинов, где работают 4,9 тыс. сотрудников. Это составляет примерно одну десятую от общей численности всего персонала OBI в мире.

«Группа OBI заявила, что „глубоко обеспокоена трагическими событиями и последствиями войны на Украине“. По заявлению компании, других вариантов, кроме как остановить бизнес в России, у нее нет», – говорится в сообщении.

OBI насчитывает 48 тыс. сотрудников и 670 магазинов в 11 странах. В России первые магазины OBI открылись в 2003 году в Москве.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о развертывании специальной военной операции на Украине. Решение было принято после обращений глав ДНР и ЛНР, призвавших Россию защитить Донбасс от украинских атак.

О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.