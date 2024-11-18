Лениногорцы отправили бойцам СВО лечебные мази, домашнюю лапшу и чай

Руководитель волонтерского движения «С любовью и молитвами» Эльмира Уламасова стоит возглавляет движение активистов с 2022 года.

Волонтеры трудятся неустанно. Еженедельно они отправляют более 150 коробок с гуманитарной помощью в Белгород, где их встречает супруга действующего бойца Наталья. Распаковав и рассортировав грузы, они поадресно доставляют их в госпитали и приграничные районы Белгорода.

«Посылки с 26 августа 2024 года отправляем почтой России бесплатно, что значительно облегчает нам работу, так как затраты на транспортные перевозки были до этого финансово ощутимы. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть не более 10 кг. Такие отправления компания обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их прохождения, так как к посылкам военнослужащим относятся с особой ответственностью», — объяснила Эльмира Уламасова.

Волонтер Наталья в видеоролике поблагодарила Лениногорск за помощь и поддержку. «Именно вы плечом к плечу приближаете нашу Победу, низкий вам поклон», — сказала она.

По ее словам, военные, получив посылки, говорят, что татарстанский чай вообще «бомбический». Еще им очень нравятся самодельные приправы, которые готовят умелицы, а супы, заправленные этими травами, по их словам, получаются особо вкусными.

«Из чего изготовлены наши знаменитые, полюбившиеся всем чаи и специи? В состав чая входят ароматные мелисса, мята и зверобой, молодые листочки смородины, малины. Все это собрано нашими труженицами на своих огородах, а также в лесах, полях и горах. Именно эти травы, заваренные кипятком, по словам военных, после выполнения боевых задач наполняют их тела магической силой, не позволяют простудиться», — поделилась секретами полюбившегося солдатами напитка Эльмира Уламасова.

Руководитель группы принимает самое активное участие в сборе и приготовлении душистой приправы, которую бойцы добавляют в бульон при приготовлении татарстанской лапши и других практически готовых к употреблению супов.

Татарстанскую лапшу, впервые попробовав на вкус, также по достоинству оценили все. Ее предоставила мечеть «Ихлас» Лениногорска. Секрет ее вкуса кроется в использовании куриных яиц только из частных подворий, а еще в руках мастериц, которые готовят лапшу после намаза.

«Большое спасибо группе „С любовью и молитвами“ за татарстанскую лапшу, кофе, неповторимый чай и мед. Особая благодарность волонтерам и руководителю за лекарственную фантастическую мазь, которая затягивает раны в считаные дни. Благодарим за постельное белье, одеяла — сейчас это очень актуально», — такие видеоотчеты шлют военные руководителю группы, с которой у командиров военных частей налажена связь.

«Первые 220 баночек с самостоятельно изготовленной мазью были опробованы на раненых солдатах и встречены с огромной благодарностью. Поэтому теперь мы стараемся приготовить еще больше лекарственных мазей, чтобы раны наших защитников зарастали как можно быстрее», — говорит Эльмира Уламасова.

Группа «С любовью и молитвами» сегодня насчитывает 70 человек. К ним присоединились жители села Новое Сережкино, Зай-Каратай и Мичурино, в которых сейчас плетут маскировочные сети и изготавливают травяные чаи.

Всех неравнодушных жителей города и района ждут по адресу: улица Промышленная, 9 (напротив Дома Правосудия). Телефон для связи с руководителем: 8 (987) 294-84-79.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.

Фото предосталено группой «С любовью и молитвами».