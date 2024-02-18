Франция собирается поставить Украине новейшие дроны-камикадзе

Франция занимается разработкой дронов-камикадзе и уже в ближайшие недели собирается поставить Украине эти новейшие аппараты. Об этом заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню в интервью газете Journal du Dimanche.

«Этот проект (разработки дронов-камикадзе — прим. Т-и) я инициировал сразу после назначения, он находится на экспериментальной стадии. Украина будет среди первых получателей этих дронов в ближайшие недели», — отметил глава военного ведомства Франции, уточнив, что это также даст возможность «провести боевые испытания» этих БПЛА.

Лекорню также напомнил о поставках самоходных артиллерийских установок Caesar: по его словам, благодаря увеличению производства за этот год Вооруженные силы Украины получат минимум 78 этих дальнобойных гаубиц. Помимо прочего, сейчас на Caesar тестируется использование искусственного интеллекта для ускоренного обнаружения целей, и эта разработка тоже сейчас испытывается в ходе конфликта на Украине, рассказал французский министр.

Вместе с тем поставки ВСУ снарядов политик признал недостаточными — на данный момент Париж передает Киеву по 3 тыс. снарядов в месяц. В этом контексте Лекорню пообещал наращивать производство. В том числе в марте

начнется строительство завода, который будет выпускать 150 тыс. снарядов ежегодно.

Упомянул министр и подготовку украинских военных. С начала широкомасштабного конфликта Франция подготовила 10 тыс. человек и намерена в 2024 году обучить еще от 7 до 9 тыс. на курсах общей подготовки.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.