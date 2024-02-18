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Франция собирается поставить Украине новейшие дроны-камикадзе
Франция занимается разработкой дронов-камикадзе и уже в ближайшие недели собирается поставить Украине эти новейшие аппараты. Об этом заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню в интервью газете Journal du Dimanche.
«Этот проект (разработки дронов-камикадзе — прим. Т-и) я инициировал сразу после назначения, он находится на экспериментальной стадии. Украина будет среди первых получателей этих дронов в ближайшие недели», — отметил глава военного ведомства Франции, уточнив, что это также даст возможность «провести боевые испытания» этих БПЛА.
Лекорню также напомнил о поставках самоходных артиллерийских установок Caesar: по его словам, благодаря увеличению производства за этот год Вооруженные силы Украины получат минимум 78 этих дальнобойных гаубиц. Помимо прочего, сейчас на Caesar тестируется использование искусственного интеллекта для ускоренного обнаружения целей, и эта разработка тоже сейчас испытывается в ходе конфликта на Украине, рассказал французский министр.
Вместе с тем поставки ВСУ снарядов политик признал недостаточными — на данный момент Париж передает Киеву по 3 тыс. снарядов в месяц. В этом контексте Лекорню пообещал наращивать производство. В том числе в марте
начнется строительство завода, который будет выпускать 150 тыс. снарядов ежегодно.
Упомянул министр и подготовку украинских военных. С начала широкомасштабного конфликта Франция подготовила 10 тыс. человек и намерена в 2024 году обучить еще от 7 до 9 тыс. на курсах общей подготовки.
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