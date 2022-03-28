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Политика
28 марта 2022  12:56

Лавров заявил, что Россия заинтересована в успехе переговоров с Украиной

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Россия рассчитывает, что переговоры с Украиной завершатся успешно. Об этом заявил в интервью сербским СМИ глава министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости. 

«Мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом, результат, который будет достигать принципиальных для нас целей, прежде всего это прекращение убийства мирных граждан на Донбассе», —заявил российский министр.

Ранее во время телефонного разговора Президент РФ Владимир Путин договорился с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что следующая встреча делегаций России и Украины пройдет в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский в своем Telegram-канале написал, что следующий очный раунд переговоров состоится 29-30 марта. 

Утром 24 февраля российский лидер в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции на территории Украины пользоваться только информацией из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.

#переговоры #Сергей Лавров #спецоперация на Украине
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