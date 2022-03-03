Лавров: Вопрос о будущем Украины должен решать народ

Как дальше жить Украине, должны решать ее граждане. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке.

«Решать вопрос о том, как дальше жить Украине и кого выбирать для того, чтобы этой страной руководить, должен сам украинский народ, — подчеркнул глава ведомства, — вернее, все народы, живущие в многонациональной Украине».

Сергей Лавров также отметил, что у специальной военной операции по защите Донбасса есть четкие цели — демилитаризация Украины, чтобы уничтожить военную инфраструктуру, угрожающую Москве. Он также подчеркнул, что восемь лет молчания Запада и торпедирования Минских соглашений не являются дипломатическим триумфом западных стран.

23 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к Президенту России Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля глава государства выступил с видеообращением к гражданам, в котором заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.