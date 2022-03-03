МИД: Россия не откажется от демилитаризации Украины даже при достижении договоренностей

Россия доведет до конца демилитаризацию на Украине, чтобы уничтожить военную инфраструктуру, угрожающую Москве. Об этом в интервью российским и западным СМИ рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Демилитаризация в этом смысле, в смысле уничтожения угрожающей нам инфраструктуры вооружений, она будет доведена до конца, даже если мы подпишем мирную договоренность, она обязательно должна будет такой пункт включать», — приводит ТАСС ответ министра британскому журналисту.

Говоря о спецоперации, он порекомендовал отказаться от преждевременных оценок. «Идет операция, которая имеет ясные цели, они обозначены: демилитаризация Украины с точки зрения недопущения нахождения там в какой-либо период угрожающего России оружия, денацификация Украины, потому что приговор Нюрнбергского трибунала никто не отменял, и, безусловно, обеспечение гарантий [безопасности] для России без вступления Украины в НАТО».

Лавров подчеркнул, что данное решение было вынужденным. «Мы не лезем за 10 тыс. км наводить порядки по каким-то своим правилам. Поймите, пожалуйста. Это вынужденное решение, потому что нас просто не слышали и врали нам на протяжении последних 30 лет, получается», — заметил глава российского МИД.

В заключение он заявил, что Запад не стремится обеспечить безопасность Украины, а планирует «демонтировать» Россию.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля руководство народных республик обратилось к России за помощью в отражении украинских атак.