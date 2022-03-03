Лавров: Восемь лет молчания не являются дипломатическим триумфом Запада

Восемь лет молчания и торпедирования Минских соглашений не являются «дипломатическим триумфом Запада». Об этом в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Если для вас восемь лет молчания не только западных СМИ, но и западных политиков <...> эти восемь лет полного игнорирования и молчания, если вы считаете это дипломатическим триумфом, это ваше право», — приводит слова министра ТАСС.

23 февраля руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились к Президенту России Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля глава государства выступил с видеообращением к гражданам, в котором заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.