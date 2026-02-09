news_header_top
Политика 9 февраля 2026 12:17

Лавров: Россия в Анкоридже приняла предложение США, но Штаты не готовы реализовать его

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Россия на встрече в Анкоридже приняла предложение Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, но американская сторона не готова реализовывать собственное предложение. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS.

«Нам говорят, что надо решить украинскую проблему. В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. Если подходить по-мужски, то они предложили – мы согласились, значит, проблема должна быть решена», – изложил российский дипломат свое понимание ситуации (цитата по ТАСС).

Лавров сослался на точку зрения Президента РФ Владимира Путина, что России в связи с этим вооруженным противостоянием важна позиция США, а не стран Европы и не Украины.

Соответственно, добавил министр, после принятия предложения Вашингтона Москва была готова перейти к полномасштабному сотрудничеству со Штатами.

«Пока на практике всё выглядит наоборот <...>», – констатировал Лавров. И перечислил направленные против РФ действия США при администрации Дональда Трампа, среди которых – введение новых санкций, задержание связанных с Россией танкеров в открытом море, адресованное Индии требование отказаться от закупок российской нефти и так далее.

«То есть на экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования», – подытожил изложение актуальной политики Соединенных Штатов глава российского МИДа.

