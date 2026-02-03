NDTV: Индия перестанет покупать нефть у стран под санкциями

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: kremlin.ru

Индия продолжит покупать нефть по всему миру по текущим ценам, но только в том случае, если страны-поставщики не находятся под санкциями. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в Правительстве страны.

Собеседники телекомпании в качестве примера упомянули Венесуэлу. Индия не закупала энергоносители у этой латиноамериканской страны, пока против нее действовали американские рестрикции, но теперь, когда санкции сняты, ситуация изменится.

По оценке NDTV, новое торговое соглашение с Соединенными Штатами «откроет для Индии огромные экономические возможности». Условия сделки на 500 млрд долларов предполагают в том числе закупку самолетов.

Накануне Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с индийским Премьер-министром Нарендрой Моди заявил, что Индия откажется от поставок нефти из России, заменив ее на американские и, возможно, венесуэльские энергоносители.

В благодарность американский лидер объявил о снижении «взаимных» таможенных пошлин на индийские товары с 25% до 18%.

Агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники пишет, что как минимум три индийских НПЗ обратились к Правительству страны за разъяснениями относительно прекращения закупок российской нефти. Не менее двух НПЗ на время уже прекратили закупать сырье из РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия не получала от Индии сообщений об отказе от закупок российской нефти. «Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет <...>», – заверил он (цитата по «Интерфаксу»).

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак выразил уверенность, что российские энергоресурсы останутся востребованными в мире. «Предложение всегда найдет спрос, потому что баланс сохраняется», – сказал он (цитата по ТАСС).