Лавров: Россия намерена отодвинуть ВСУ на безопасное для ее территорий расстояние

Чем более дальнобойное оружие Запад будет поставлять киевскому режиму, тем дальше его нужно будет отодвинуть от российских территорий. Об этом в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозы для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются частью нашей страны», – приводит слова министра ТАСС.

Лавров отметил, что эскалация ситуации растет как снежный ком. Он напомнил, что сначала все начиналось с поставок Западом «каких-то касок для военнослужащих Украины, затем появилось стрелковое оружие, сейчас уже говорят вовсю о самолетах».

На прошлой неделе украинский Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от НАТО ракет и самолетов после передачи танков. При этом Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о возможных поставках истребителей Украине.