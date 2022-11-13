Лавров: Расширение повестки G20 за счет вопросов мира и безопасности нежизнеспособно

Россия категорически не приемлет политизацию G20 и считает принципиально важным, чтобы «Группа двадцати» концентрировала свои усилия на реально существующих, а не надуманных угрозах. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в преддверии события.

«Категорически не приемлем политизацию „двадцатки“, привнесение в ее дискуссии непрофильных и заведомо конфронтационных сюжетов, изоляции отдельных участников по ложным обвинениям. Убеждены, что „Группа двадцати“ призвана заниматься именно социально-экономическим блоком проблем», — приводятся слова министра на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул, что расширение повестки G20 за счет вопросов мира и безопасности, о чем также говорят многие другие страны, нежизнеспособно и станет прямым вторжением в прерогативы Совбеза ООН.

Саммит Группы двадцати пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, Президент России Владимир Путин не будет принимать личное участие.

Ранее Госдеп США выразил надежду на полную изоляцию Сергея Лаврова на саммите, а Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал газете Telegraph, что раскритикует «путинский режим»