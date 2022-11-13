Британский Премьер обещал «раскритиковать путинский режим» на саммите G20

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал газете Telegraph, что раскритикует Россию на саммите G20 в Индонезии. Об этом передает РИА Новости.

«Саммит G20 не пройдет в привычном порядке. Мы раскритикуем путинский режим и разоблачим их глубокое презрение к той форме международного сотрудничества и уважения суверенитета, которую представляют форумы наподобие G20», — приводятся слова Премьера.

Ранее британское издание писало, что Лондон и Брюссель призывают союзников покинуть зал во время речи российской делегации.

Также газета приводит слова из заявления Даунинг-стрит, по которому Сунак намерен использовать G20 для построения «региональных альянсов, основывающихся на (британских – прим. РИА Новости) ценностях», такие как военный союз AUKUS, организованный совместно с Соединенными Штатами и Австралией.

Саммит Группы двадцати пройдет на острове Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, Президент России Владимир Путин не будет принимать личное участие.