Госдеп США надеется на полную изоляцию Лаврова на саммите G20 в Индонезии

Глава МИД России Сергей Лавров окажется в изоляции на предстоящем саммите G20 в Индонезии. Так, каких-либо контактов с ним не планирует госсекретарь США Энтони Блинкен и, вероятно, остальные участники будут солидарны с ним. Таким мнением поделился пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

Он отметил, что Лавров уже сталкивался с «изоляцией» на недавней встрече глав МИД стран G20. «Я подозреваю, что министр иностранных дел Лавров, который, согласно открытым источникам, будет представлять свою страну, столкнется с чем-то по меньшей мере очень схожим», — приводит его слова РИА Новости.

О том, кто представит Россию на предстоящем саммите G20 в Индонезии, стало известно сегодня. Напомним, что руководство Индонезии приглашало на саммит как Президента России Владимира Путина, так и украинского лидера Владимира Зеленского. Предлагалось также организовать переговоры между Москвой и Киевом.