Встреча Лаврова и Блинкена в Стокгольме продлилась примерно 40 минут

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в столице Швеции Стокгольме продлилась около 40 минут. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры были организованы на полях министерского заседания ОБСЕ. В своих вступительных словах дипломаты затронули вопросы двусторонних отношений, а также представили позицию своих государств по ситуации на Украине, отмечает ТАСС.

После этого беседа продолжилась в закрытом для прессы формате. В ходе нее, по информации пресс-службы российского МИД, «состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкой международной повестке дня, а также актуальным вопросам российско-американских отношений в контексте планируемых контактов на высшем уровне».

Это уже вторая за год встреча руководителей внешнеполитических ведомств РФ и США. Первая состоялась в мае и продлилась примерно два часа. Она была организована в столице Исландии Рейкьявике на полях министерской встречи Арктического совета.

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