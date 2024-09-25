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Президент Индонезии может принять участие в саммите БРИКС в Казани
Избранный Президент Индонезии Прабово Субианто может приехать на саммит БРИКС, который пройдет в Казани, но решение о визите еще не принято. Об этом рассказал координирующий министр по морским делам и инвестиционным отношениям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан, передает РИА Новости.
«Индонезия присоединится. Думаю, что избранный Президент Прабово рассматривает этот вопрос», — заметил индонезийский министр на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, говоря об уровне представительства своей страны на предстоящем саммите БРИКС.
Панджайтан пояснил, что окончательное решение по вопросу поездки индонезийского лидера на саммит в Россию ожидается после 20 октября, когда в стране начнет работу новая администрация.
Ранее индонезийский посол в Москве Жозе Тавареш заявил, что избранный Президент Прабово получил «устное приглашение» на саммит, но поедет ли политик туда, еще не известно.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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