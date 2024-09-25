Президент Индонезии может принять участие в саммите БРИКС в Казани

Прабово Субианто

Фото: kremlin.ru

Избранный Президент Индонезии Прабово Субианто может приехать на саммит БРИКС, который пройдет в Казани, но решение о визите еще не принято. Об этом рассказал координирующий министр по морским делам и инвестиционным отношениям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан, передает РИА Новости.

«Индонезия присоединится. Думаю, что избранный Президент Прабово рассматривает этот вопрос», — заметил индонезийский министр на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, говоря об уровне представительства своей страны на предстоящем саммите БРИКС.

Панджайтан пояснил, что окончательное решение по вопросу поездки индонезийского лидера на саммит в Россию ожидается после 20 октября, когда в стране начнет работу новая администрация.

Ранее индонезийский посол в Москве Жозе Тавареш заявил, что избранный Президент Прабово получил «устное приглашение» на саммит, но поедет ли политик туда, еще не известно.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.