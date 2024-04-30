Лавров назвал временной мерой ужесточение проверок мигрантов на границе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Фото: kremlin.ru

Тщательные проверки иностранных граждан при въезде в Россию представляют собой временную меру. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

«Трагические события в „Крокус Сити Холл“ стали главной причиной более тщательных проверок прибывающих к нам иностранных граждан», — излагает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства слова, сказанные его руководителем.

Кроме того, в ходе беседы Лавров сделал акцент на «временном характере принятых мер, их ненаправленности против конкретной нации или религии, постепенной нормализации обстановки на пунктах пропуска».

Помимо прочего, в публикации отмечается, что стороны согласились с необходимостью «бережного отношения к проверенным временем российско-таджикистанским отношениям стратегического партнёрства и союзничества». Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Upd. (15.53): Ранее МИД Таджикистана рекомендовал гражданам «временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости» и заявил, что в аэропортах Москвы застряли около тысячи граждан страны. Послу РФ в Душанбе Семену Григорьеву была вручена нота.