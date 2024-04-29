Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МИД Таджикистана: В московских аэропортах застряла тысяча граждан страны
В московских аэропортах застряли около тысячи граждан Таджикистана, среди которых есть и приехавшие для обучения в российских вузах. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел центральноазиатской страны Шохин Самади, передает ТАСС.
«Ситуация с гражданами Таджикистана, застрявшими в аэропортах Москвы, остается сложной», — констатировал дипломат.
По информации таджикской стороны, к концу дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан аэропорта «Внуково» находились «954 гражданина Таджикистана».
Самади уточнил, что в данной воздушной гавани на территорию РФ оказались допущены 322 гражданина центральноазиатской страны, а 27 были выдворены.
По словам дипломата, аналогичная ситуация сложилась и в других аэропортах Москвы, где в зонах содержания находятся десятки таджикистанцев.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила ситуацию на российско-казахстанской границе, где застряли граждане Таджикистана, повышенными мерами безопасности, которые были предприняты российскими властями после нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» «в связи с сохранением террористической угрозы».
При этом МИД Таджикистана рекомендовал «гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»