МИД Таджикистана: В московских аэропортах застряла тысяча граждан страны

В московских аэропортах застряли около тысячи граждан Таджикистана, среди которых есть и приехавшие для обучения в российских вузах. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел центральноазиатской страны Шохин Самади, передает ТАСС.

«Ситуация с гражданами Таджикистана, застрявшими в аэропортах Москвы, остается сложной», — констатировал дипломат.

По информации таджикской стороны, к концу дня 27 апреля в зоне временного содержания граждан аэропорта «Внуково» находились «954 гражданина Таджикистана».

Самади уточнил, что в данной воздушной гавани на территорию РФ оказались допущены 322 гражданина центральноазиатской страны, а 27 были выдворены.

По словам дипломата, аналогичная ситуация сложилась и в других аэропортах Москвы, где в зонах содержания находятся десятки таджикистанцев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила ситуацию на российско-казахстанской границе, где застряли граждане Таджикистана, повышенными мерами безопасности, которые были предприняты российскими властями после нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» «в связи с сохранением террористической угрозы».

При этом МИД Таджикистана рекомендовал «гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости».