МИД Таджикистана вручил ноту послу России

Посол России в Душанбе Семен Григорьев сегодня был вызван в МИД Таджикистана. Ему вручена нота в связи с нарушением прав граждан страны в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя таджикистанского Министерства иностранных дел.

«Посол России в Душанбе был сегодня вызван в МИД, где ему была вручена нота в связи с нарушением прав граждан Таджикистана в Российской Федерации», — заявил источник издания.

Ранее МИД страны заявил, что в аэропортах Москвы застряли порядка тысячи граждан Таджикистана, в том числе студенты, и порекомендовал населению на время отказаться от поездок в Россию.