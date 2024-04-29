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МИД Таджикистана вручил ноту послу России
Посол России в Душанбе Семен Григорьев сегодня был вызван в МИД Таджикистана. Ему вручена нота в связи с нарушением прав граждан страны в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя таджикистанского Министерства иностранных дел.
«Посол России в Душанбе был сегодня вызван в МИД, где ему была вручена нота в связи с нарушением прав граждан Таджикистана в Российской Федерации», — заявил источник издания.
Ранее МИД страны заявил, что в аэропортах Москвы застряли порядка тысячи граждан Таджикистана, в том числе студенты, и порекомендовал населению на время отказаться от поездок в Россию.
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