МИД Таджикистана рекомендовал гражданам не ездить в РФ без необходимости

Министерство иностранных дел Таджикистана посоветовало гражданам этой центральноазиатской страны на время отказаться от поездок в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического ведомства.

«Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости», — сказано в заявлении МИД. Соответствующая рекомендация при этом охарактеризована как «срочная».

Накануне, 26 апреля, таджикский МИД вызвал российского посла в Душанбе Семена Григорьева и выразил ему обеспокоенность из-за массовых отказов во въезде в РФ гражданам страны.

До этого СМИ сообщили, что на КПП «Сагарчин» скопились сотни жителей Таджикистана, которые с 22 апреля не могут попасть в Россию из Казахстана. По словам самих застрявших, их допрашивают, а также проверяют телефоны.

«Около 1000 таджиков не впускают в Россию. Мы застряли между Казахстаном и Россией. Другим гражданам разрешают, только таджиков не пускают», — рассказал агентству «Азия-Плюс» один из приславших видео со стоящими на КПП автомобилями. По информации издания, на границе застряли примерно 180 машин.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о «проверочных мероприятиях» на российской границе, которые проводят «вне зависимости от гражданства» пересекающих границу на фоне повышенных мер безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» и сохраняющейся террористической угрозы. Число застрявших авто она назвала завышенным — по ее данным, их не более 30.