Лавров назвал условие личной встречи Путина и Зеленского

Личная встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского может состояться после достижения результатов на переговорах делегаций двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Когда может состояться саммит президентов России и Украины -—тоже Президент [РФ Владимир] Путин не раз говорил — как только будет результат, для закрепления этого результата такой саммит может вполне быть созван», — пояснил глава российского МИД на пресс-конференции.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Лавров рассказал о продолжении переговоров России с Украиной и обратил внимание на влияние санкций против РФ на мировую экономику.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине, сославшись на просьбы лидеров республик Донбасса. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать антироссийские санкции.