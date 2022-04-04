Лавров заявил о продолжении переговоров с Украиной

Российская делегация продолжает переговоры с украинской стороной в режиме видео-конференц-связи. Работа ведется достаточно интенсивно, заметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Контакты продолжаются в режиме видеоконференции. Делегации работают достаточно интенсивно, по крайней мере, с нашей стороны такая работа ведется», — подчеркнул он после переговоров с группой Лиги арабских государств по Украине, сообщает ТАСС.

Министр добавил, что встреча Президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским возможна лишь после достижения результатов на переговорах сторон.

По его словам, Москва рассчитывает, что Киев начнет руководствоваться интересами собственных граждан, а не «советчиков издалека». Россия же намерена реализовать все возможности, чтобы договориться с украинской стороной.