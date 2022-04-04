Лавров: Санкции против России прежде всего бьют по мировой экономике

Антироссийские санкции Запада больнее всего бьют по мировой экономике. Об этом после встречи с контактной группой Лиги арабских государств по Украине заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Как эта ситуация влияет на наши двусторонние отношения, отношения в целом с арабским миром, странами Ближнего Востока и севера Африки? Влияет не сама ситуация на отношения, влияют те, абсолютно нелегитимные, незаконные санкции, беспрецедентные санкции, которые Запад объявил в отношении Российской Федерации, которые бьют очень больно прежде всего по мировой экономике», — приводят слова главы внешнеполитического ведомства «Известия».

По его мнению, санкции — это серьезный удар по арабской экономике. Так, они приводят к росту цен на энергоносители, вследствие чего происходит подрыв усилий, совершаемых для развития стран.

«Они позволяли поддерживать цены в приемлемых уровнях. Сейчас цена вышла на запредельный показатель. Необходимо, чтобы ситуация с ценами отвечала заинтересованности всех арабских стран», — подчеркнул Сергей Лавров.

Кроме того, из-за рестрикций серьезно пострадала туристическая отрасль, занимающая высокую долю экономики Египта и других арабских государств.

Многие страны начали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине, о которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.