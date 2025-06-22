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Политика 22 июня 2025 17:37

Главы МИД России и Венгрии обсудили удары США по ядерным объектам Ирана

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в связи с ударами США по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

«С российской стороны акцентировано, что нанесенный США ракетно-бомбовый удар по территории суверенного государства ознаменовал собой новый опасный виток эскалации конфликта, который может иметь самые непредсказуемые последствия и уже причинил ущерб режиму ядерного нераспространения, региональной и глобальной безопасности», – отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Сегодня ночью Соединенные Штаты нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана, находящимся в Фордо, Натанзе и Исфахане. Фордо атаковали противобункерными бомбами стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, две других цели обстреляли крылатыми ракетами подводные лодки.

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#Сергей Лавров #мид рф #Венгрия #Иран #США #Ближний Восток
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