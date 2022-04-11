Лавров: Цель спецоперации на Украине — положить конец полному доминированию США в мире

Спецоперация на Украине должна покончить с полным доминированием США в мире. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24».

«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», — поделился своим видением ситуации дипломат.

При этом глава МИД упомянул имевшее, по его словам, место превращение Украины в «плацдарм для окончательного подавления России» и некие грубейшие нарушения международного права. Он пояснил, что речь идет о неясных правилах, которые в Белом доме и Госдепартаменте вырабатывают от случая к случаю, а смысл никому непонятен.

По словам Лаврова, Российская Федерация — это не та страна, которая будет занимать положение «подчиненной». «Мы можем только быть членами международного сообщества на равных условиях неделимой безопасности», — убежден он.

Министр также уверен, что та политика, которую Европейский Союз и страны Запада начали проводить после начала спецоперации, выражает «озлобленность, в чем-то даже остервенелость».

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине утром 24 февраля, обосновав это решение необходимостью защищать Донецкую и Луганскую народные республики. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.

Позднее представитель Пентагона рассказал о желании США увидеть поражение России на Украине, а глава евродипломатии Жозеп Боррель впервые в истории ЕС пожелал военного разрешения конфликта.