Еврокомиссия подтвердила, что въезд россиян в ЕС на личном авто подпадает под санкции

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Запрещены приобретение, импорт или передача в Евросоюз товаров, произведенных в России или ввозимых оттуда, которые перечислены в санкционном списке номер XXI. Об этом подтвердили в Еврокомиссии, комментируя свои более ранние разъяснения о том, что въезд в страны союза на зарегистрированных в России авто расценивается как запрещенный импорт, пишет РБК.

При этом в ЕК добавили, что решение о том, как применять рестрикции, непосредственно принимают сами страны.

«Каждый отдельный национальный орган должен [по-своему] обеспечивать соблюдение санкций ЕС», — заявил представитель.

Еврокомиссия также сообщила, что, с ее точки зрения, российские граждане не могут привозить с собой личные вещи и транспорт, перечисленные в приложении, в том числе в рамках турпоездок. Под риском находятся косметика, чемоданы (4202), ноутбуки (8471), мобильники (8517). Также в приложении упоминаются изделия из кожи и меха, полудрагоценные и драгоценные камни, шампуни, зубная паста, туалетная бумага, прицепы и полуприцепы для перевозки грузов, яхты, фотокамеры.

Ранее сообщалось, что ЕС запретил въезд на автомобилях, зарегистрированных в России. Согласно информации Еврокомиссии, следующими в списке будут смартфоны, ноутбуки и драгоценности.