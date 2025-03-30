Лаишевский район доставил 20 тонн шефской помощи в зону СВО

Глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов вместе с командой передали технику, продукты и стройматериалы 13 воинским частям. Среди груза – две «Нивы», квадрокоптеры, генераторы, 1700 порций домашней еды, 120 маскировочных сетей и сладости от школьников.

«Эта помощь – результат общего труда. Предприниматели, учителя, дети – все включились, – заявил Ильдус Зарипов. – Мы не просто отправили груз, а собрали то, что реально нужно: рации для связи, инструменты для укрепления позиций, окопные свечи. Бойцы знают – Лаишевский район с ними».

В полный список помощи вошли четыре квадрокоптера, пять раций, два автомобиля «Нива», генераторы, сварочные аппараты, 1,7 тыс. порций домашней еды, 120 маскировочных сетей, витаминный чай, сладости от школьников района, инструменты для блиндажей, окопные свечи, сети, три ноутбука, два компьютера, аккумуляторы для дронов.

Организовали миссию администрация Лаишевского района и районный благотворительный фонд «Помощь СВОим» при поддержке местных предпринимателей и жителей. «Следующий груз уже формируем. Важно, чтобы наши защитники чувствовали: тыл работает для них», – добавил Зарипов.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.