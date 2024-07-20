Лаишевские волонтеры отправили на СВО квадрокоптеры и Чебурашек

Недавно в благотворительный фонд Лаишевского района «Помощь СВОим» обратились земляки — бойцы-разведчики, которые работают на самом переднем крае. Они остались без средств для работы, так как все квадрокоптеры были поражены средствами РЭБ.

Как отмечают военнослужащие, квадрокоптеры им жизненно необходимы — это и средства разведки, и корректировка артиллерии. В сегодняшних реалиях квадрокоптер заменяет живую силу, помогает сберечь жизни бойцов.

«Мы знаем, что волонтерская помощь тем и ценна, что это скорая помощь, помощь, которая должна быть доставлена оперативно, когда надеяться уже не на кого. Поставки от МО задерживались, поэтому мы приняли решение срочно помочь. За 2 дня мы собрали нужную сумму и приобрели 2 квадрокоптера Mavic classic для дневной работы на общую сумму 330 тыс. рублей», — поделилась с «Татар-информом» руководитель фонда Марина Порфирьева.

«Наши люди самые лучшие, быстро и оперативно откликнулись на призыв о помощи. Не остались в стороне и предприниматели района», — добавила она.

Не обошлось и без небольших выдумок. В помощь ребятам волонтеры благотворительного фонда провели розыгрыш талисманов.

«Ребята очень трепетно и нежно относятся к Чебурашкам, которые мы присылаем им в качестве талисмана. Это и весточка из дома и своего рода оберег, который сопровождает их везде: и на боевом задании, и на отдыхе», — рассказала Марина.

Три Чебурашки были разыграны и в ближайшее время отправятся к ребятам. А квадрокоптеры уже в пути. Скоро ребята их получат и вновь смогут контролировать небо и успешно выполнять боевые задачи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что волонтеры Лаишевского района плетут браслеты выживаемости для бойцов СВО. Больше о работе фонда можно узнать по QR-коду (фото ниже).

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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