Лайшев о санкциях против России на ОИ: «Нас кромсают, но не могут поставить в стойло»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в интервью ИА «Татар-информ» прокомментировал западные санкции против российского спорта. Напомним, что на Олимпиаде в Пекине российские спортсмены будут выступать без гимна и флага Россия.

По словам Лайшева, Россия правильно поступает, не бойкотируя Олимпийские игры: «Во-первых, мы поддерживаем хорошие политические отношения с Китаем. А во-вторых, чем больше нас, так сказать, трясут, тем сильнее выступают наши спортсмены. Нас и так и эдак кромсают, но не могут искусственно в стойло поставить свое», - заявил Лайшев.

Также спортивный функционер оценил шансы сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине. «С детских лет мы приучены к тому, что хоккей для нас был главным видом спорта. И до сих пор дружу со многими ребятами из команды ветеранов: с Фетисовым, Касатоновым, Кожевниковым. Поддерживаем отношения и с Третьяком, часто с ними советуюсь, руководствуюсь их победоносным опытом. Хочу пожелать успеха на хоккейном турнире, но в спорте не принято говорить: вот они золотые. Так у нас не говорят. Пожелаю им добиться золота», - сказал Лайшев.

До этого президент «Самбо-70» заявил, что болел за Евгению Медведеву, несмотря на победу Алины Загитовой на Олимпийских играх в Пхенчхане и рассказал о дружбе с Владимиром Путиным и поставках формы «Самбо-70» Президенту России.

Ранее мы опубликовали полную версию интервью Рената Лайшева для ИА «Татар-информ».