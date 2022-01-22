Лайшев о Пхенчхане-2018: «Болел за Медведеву, несмотря на победу Алины Загитовой»

Президент школы «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал в интервью ИА «Татар-информ» критические высказывания иностранных журналистах о тренерской группе Этери Тутберидзе и признался, что болел за Евгению Медведеву на Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Конечно, есть любимчики, нелюбимчики, а есть просто профессиональный подход тренера делу. Есть ребята, допустим, которые много раз выигрывали чемпионаты мира по самбо, они уже становятся своими в сборной команде. Но если не показал результат, ничего не поделаешь, он может и не попасть на следующий чемпионат мира. Этим спорт и отличается. Возможно, это немного жестоко, и всем хочется видеть дальнейшие выступления Загитовой и Медведевой, но так устроен спорт. Тутберидзе доказывает, что ее система правомочна и сильна», - заявил Лайшев.

Также он рассказал об отношении Этери Тутберидзе к соперничеству Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпийских играх в Пхенчхане.

«Я сам был на Играх в Пхенчхане, когда смотрел Загитову с Медведевой. Там, конечно, даже Этери Георгиевна была удивлена, что Загитова выиграла. Ведь Медведева была двукратной чемпионкой мира, одной из сильнейших. И, конечно, у спортсменов есть свойство обижаться, что не на них поставили.

А вообще больше всего болел за Евгению Медведеву, несмотря на победу Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане», - сказал Лайшев.