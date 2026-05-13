Квартира серийного убийцы Игоря Птицына стала дешевле из-за отсутствия покупателей

Цена квартиры Игоря Птицына, осужденного на пожизненное заключение за убийства и изнасилования, снижена на 15% из-за отсутствия покупателей на торгах.

«Татар-информ» рассказывал, что с 2009 по 2017 год Игорь Птицын совершил несколько нападений на женщин и девушек в возрасте от 17 до 35 лет в районе озера Глубокое в Кировском районе Казани. Две девушки были убиты. В октябре 2022 года суд приговорил его к пожизненному заключению, а его квартира выставлена на торги. В дальнейшем сообщалось, что родственники жертв Птицына опасаются остаться без компенсаций.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ФССП по РТ, стоимость квартиры Птицына снизили, поскольку ранее покупателей на нее не нашли. Если ранее она стоила порядка 6,4 млн рублей, то сейчас ее цена – 5,5 млн. При этом стоимость будет снижаться и дальше, если продать ее не получится. Дата следующих торгов пока неизвестна.

Марина Максимова, мать убитой Дарьи Максимовой, отметила, что даже если торги состоятся с понижением цены, то осужденному в любом случае отойдет его доля порядка 2,1 млн рублей. Кроме того, часть денег от продажи уйдет на сборы за аукцион. Лишь после этого деньги будут распределяться между потерпевшими.

«Я боюсь, что торги вообще не состоятся», – поделилась опасениями Марина Максимова.