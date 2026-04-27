Близкие убитых маньяком Игорем Птициным опасаются остаться без компенсаций

Близкие жертв Игоря Птицина, осужденного на пожизненное заключение за убийства и изнасилования, опасаются остаться без компенсаций. Об этом «Татар-информу» рассказала Марина Максимова, мать Даши Максимовой – одной из жертв маньяка.

Напомним, Верховный суд Татарстана постановил продать квартиру Птицина, а деньги от продажи недвижимости направить на выплату компенсаций близким убитых им и пострадавшим. Самому Птицину с продажи полагается чуть больше 2 млн рублей – на покупку однокомнатной квартиры.

Близким убитой Даши Максимовой должно быть выплачено 2 миллиона рублей, близким убитой Ксении Антоновой – 2 миллиона, двум другим пострадавшим – 1 миллион и 770 тысяч рублей соответственно.

«Квартира должна была быть выставлена на торги 24 апреля. Заранее я заходила на сайт, где ее должны были продавать, такого лота там не было. Я звонила в техподдержку сайта, консультант ее на сайте тоже найти не мог. Позже наш юрист нашла этот лот уже закрытым от 23 апреля – была пометка, что квартира не продалась», – рассказала Марина Максимова.

По ее словам, так как покупатель не был найден, цену квартиры снизят на 15% – эти 15% будут вычтены из компенсаций пострадавшим, а деньги Птицина останутся нетронутыми.

«Самое ужасное, что если квартира не продастся со второго раза, то ее вернут Птицыну. Стоит отметить, что я звонила по номеру в лоте, чтобы связаться с представителем фирмы-продавца, но там никто не брал трубки. Потом я позвонила напрямую в эту фирму, которой квартира Птицына перешла для продажи, там круглые сутки было занято», – дополнила она.

Сейчас Марина Максимова планирует рассказать об этой ситуации прокурору Татарстана Альберту Суяргулову, но пока, по ее словам, не может попасть к нему на прием.

«Я не знаю, что может произойти за это время – если Птицин, например, за это время умрет в тюрьме, то его квартира и вовсе перейдет государству, а я и другие пострадавшие ничего не получат», – подытожила она.

«Татар-информ» рассказывал, что с 2009-го по 2017 годы Игорь Птицин совершил несколько нападений на женщин и девушек в возрасте от 17-ти до 35 лет в районе озера Глубокое в Кировском районе Казани. Две девушки были убиты. В октябре 2022 года суд приговорил его к пожизненному заключению.