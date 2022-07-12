Дело казанского маньяка, обвиняемого в убийстве Даши Максимовой, ушло в суд

Следком завершил расследование дела, возбужденного на 50-летнего Игоря Птицына – его обвиняют в 13 эпизодах убийства или покушении на него, а также покушении на изнасилование и насильственных действиях сексуального характера.

Напомним, как полагает следствие, в 2009-2017 годы Птицын несколько раз нападал на женщин и девушек в возрасте 17-35 лет в районе озера Глубокого. При этом трое из них, в том числе двое подростков 16 и 17 лет, были убиты. Всего от действий маньяка пострадали 7 человек.

В марте прошлого года Птицына удалось задержать, он признал причастность к преступлениям. Он дал признательные показания и в деталях рассказал об обстоятельствах всех нападений.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что маньяка из Казани, который насиловал и убивал женщин, заключили под стражу. Его подозревают в убийстве Даши Максимовой 11-летней давности. Позже «Татар-информ» опубликовал интервью с матерью убитой девушки.