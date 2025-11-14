Квартиру серийного убийцы Птицына выставят на торги для выплат пострадавшим

Верховный суд Татарстана постановил продать квартиру Игоря Птицына, осужденного на пожизненное за убийства и изнасилования, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов. Деньги от продажи недвижимости пойдут на компенсации жертвам.

Пострадавшие имеют право на выплаты от 1 до 1,2 миллиона рублей. Но из заработка в колонии Птицын перечисляет лишь около 500 рублей в месяц, что не покрывает компенсации.

Жилье в Авиастроительном районе Казани арестовано и будет выставлено на торги. Осужденному Птицыну оставят 2 миллиона рублей для минимальных нужд.

В 2009-2017 годы Птицын несколько раз нападал на женщин и девушек в возрасте 17-35 лет в районе озера Глубокого. От действий казанского маньяка погибли трое человек, включая двух подростков. В октябре 2022 года его приговорили к пожизненному заключению.