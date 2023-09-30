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Культура 30 сентября 2023 22:37

Кустурица планирует посетить новые регионы России

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Кустурица планирует посетить новые регионы России
Эмир Кустурица (в центре) на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица подтвердил, что хочет посетить новые субъекты Российской Федерации. Об этом он рассказал ТАСС во время фестиваля «Александровская крепость» в Краснодарском крае.

Режиссер не уточнил, когда именно и с какой программой он планирует побывать в регионах.

Напомним, что недавно Кустурица стал гостем XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Во время визита в республику он встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и успел прокатиться в кабине гоночного грузовика команды «КАМАЗ-Мастер».

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По их итогам Президент РФ Владимир Путин и руководители этих регионов подписали договоры о присоединении соответствующих территорий к России.
Сегодня глава российского государства поздравил сограждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией. «За выбором миллионов жителей <...> — наша общая судьба и тысячелетняя история», — прокомментировал он ранее результаты плебисцитов.
#режиссер
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