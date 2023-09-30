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Кустурица планирует посетить новые регионы России
Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица подтвердил, что хочет посетить новые субъекты Российской Федерации. Об этом он рассказал ТАСС во время фестиваля «Александровская крепость» в Краснодарском крае.
Режиссер не уточнил, когда именно и с какой программой он планирует побывать в регионах.
Напомним, что недавно Кустурица стал гостем XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Во время визита в республику он встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и успел прокатиться в кабине гоночного грузовика команды «КАМАЗ-Мастер».
Сегодня глава российского государства поздравил сограждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией. «За выбором миллионов жителей <...> — наша общая судьба и тысячелетняя история», — прокомментировал он ранее результаты плебисцитов.
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