Кустурица планирует посетить новые регионы России

Эмир Кустурица (в центре) на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица подтвердил, что хочет посетить новые субъекты Российской Федерации. Об этом он рассказал ТАСС во время фестиваля «Александровская крепость» в Краснодарском крае.

Режиссер не уточнил, когда именно и с какой программой он планирует побывать в регионах.

Напомним, что недавно Кустурица стал гостем XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Во время визита в республику он встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и успел прокатиться в кабине гоночного грузовика команды «КАМАЗ-Мастер».