«Давай потише!»: пилот «КАМАЗ-мастера» прокатил Кустурицу на гоночном грузовике

Прославленный кинорежиссер Эмир Кустурица посетил полигон команды «КАМАЗ-мастер». В качестве пассажира вместе со своим помощником он побывал в кабине гоночного грузовика. Гостей прокатил один из лидеров челнинской команды — пятикратный победитель ралли «Дакар» Эдуард Николаев.

По словам пилота, сербский режиссер понимает русский язык, но иногда не может найти слова для некоторых понятий, поэтому во избежание «трудностей перевода» его сопровождал помощник.

Перед поездкой все облачились в экипировку — подшлемник, шлем, уловитель для шеи, плотно пристегнулись. Сначала гости удивились принятым мерам безопасности, но в процессе гонки поняли, для чего они необходимы — при скорости 140 км/ч бывают высокие перегрузки.

«В кабине у нас три места — для пилота и двух пассажиров. Эмир Кустурица с удовольствием принял участие в гоночном процессе, так как он любитель экстрима. Он сам летает на вертолете, любит держать высокую скорость на спортивных машинах на асфальте, но на раллийных машинах никогда не ездил. Поэтому он не ожидал, что на грузовике будет такая скорость», — рассказал «Татар-информу» Эдуард Николаев.

Кроме того, гостя удивило, как легко разгоняется и тормозит машина. Когда Кустурица садился в кабину, у него было уже сложившееся представление о возможностях гоночного грузовика, но в процессе гонки режиссер начал просить сбавить скорость.

«Он был под очень сильным впечатлением и местами просил: „Давай потише!“. Мы всегда ездим гарантированно, особенно когда сажаем гостей такого уровня. Но им всё равно кажется, что сейчас машина перевернется», — пояснил собеседник агентства.

После завершения поездки Кустурица долгое время был на эмоциях, не мог отойти от впечатлений. Режиссер пообещал теперь всегда болеть за команду «КАМАЗ-мастер», Татарстан и Россию.

Помимо этого, прославленному кинематографисту показали детали, из которых состоит грузовик: подвеску, двигатель, узлы агрегата. Он заинтересовался ручной сборкой этих автомобилей, захотел приехать на производство и понаблюдать за процессом.

Кустурице также предложили самому поуправлять машиной, но он отказался. «Мне хватило», — пояснил режиссер.

Всего Эдуард Николаев вместе с гостями проехал 7,5 километра. Для сравнения: в дни гонок команда преодолевает и 300, и 500 километров в день. Режиссер был удивлен этими цифрами. «Я тут еле 7,5 километра выдержал, как вы ездите каждый день по 500 километров?» — воскликнул кинематографист.

После того, как все разъехались, Кустурица позвонил в Министерство культуры Татарстана и попросил еще раз от его имени поблагодарить команду «КАМАЗ-мастер» за незабываемые впечатления.