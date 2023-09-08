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Минниханов встретился с Кустурицей и Бондарчуком
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с югославским и сербским режиссером и актером Эмиром Кустурицей и председателем совета директоров киностудии «Ленфильм», продюсером, режиссером и актером Федором Бондарчуком. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
Известные режиссеры находятся в столице Татарстана в качестве гостей XIX Казанского международного фестиваля мусульманского кино.
Минниханов поблагодарил участников встречи за внимание к кинофестивалю и отметил, что это событие помогает повысить узнаваемость и туристическую привлекательность Казани и республики в целом.
Фото: пресс-служба Раиса Татарстана
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