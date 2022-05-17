Курский губернатор заявил об обстреле приграничного села

Приграничное село Алексеевка в Глушковском районе Курской области сегодня подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом заявил руководитель региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня, около пяти утра, из крупнокалиберного оружия было обстреляно приграничное село Алексеевка <…>. Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы. Пострадавших, к счастью, нет», — написал губернатор.

По словам Старовойта, обстрел прекратился после того, как пограничники открыли ответный огонь. «На месте в деталях инцидента уже разбираются специалисты», — заверил он.

После начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Курскую область, спорадически подвергаются обстрелам с ее территории.

В частности, в апреле были обстреляны пограничный пост около деревни Елизаветовка Глушковского района и пункт пропуска в деревне Гордеевка Кореневского района. А в начале мая губернатор региона сообщил, что причиной обрушения железнодорожного моста стала диверсия.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Вскоре Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ход операции, основываясь только на сведениях из официальных российских источников. Позднее Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях Вооруженных сил, объявленную недостоверной.