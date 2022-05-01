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Ру Тат
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Происшествия
1 мая 2022  18:12

Губернатор Старовойт: в Курской области мост обрушился из-за диверсии

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Губернатор Курской области Роман Старовойт назвал причину частичного обрушения  железнодорожного моста в регионе. По его словам, произошла диверсия.

«К сожалению, информация подтвердилась. Это была диверсия», - заявил Старовойт в видеообращении, которое он опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что следственные органы уже возбудили уголовное дело. 

Ранее в воскресенье сообщалось, что частично обрушился мост на 67-м километре железной дороги Суджа - Сосновый Бор. Старовойт отчитался об отсутствии пострадавших, а в РЖД заявили, что инцидент не повлиял на движение поездов.

#обрушение моста
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