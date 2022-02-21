Курская область приняла более 1,5 тыс. эвакуированных жителей Донбасса

В Курской области на сегодняшний день находятся 1524 эвакуированных жителя Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

20 февраля на поезде приехало порядка 1 тыс. человек. Не менее 200 из прибывших – это дети-сироты, которые будут размещены в местных школах-интернатах №4, Клюквинской и Дмитриевской. Сегодня в область прибыли еще 500 человек.

В общей сложности в области развернуто 20 пунктов временного размещения.

«Эвакуированных обеспечат горячим питанием и всем необходимым. Все прибывшие будут поставлены на миграционный учет. Им сделают ПЦР-тесты на коронавирус и проведут медицинские осмотры», – сказано в сообщении.

Ранее в регионе был введен режим ЧС. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что на обычную жизнь граждан это никак не повлияет.

Напомним, 18 февраля власти самопровозглашенных народных республик Донбасса организовали эвакуацию населения в Россию. Прибывшим выплачивается по 10 тыс. рублей по поручению Президента РФ Владимира Путина. Выплата распространяется также на тех, кто уже находится на территории регионов, принимающих беженцев.

О готовности принять эвакуированных граждан ДНР и ЛНР заявили 43 региона России, включая Республику Татарстан. Так, в субботу Президент РТ Рустам Минниханов поручил Правительству республики подготовить все необходимое для приема прибывших из Донбасса.