Курс евро поднялся выше 99 рублей впервые с 7 ноября

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Сегодня, 5 декабря, курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже впервые с 7 ноября текущего года поднялся выше отметки в 99 рублей.

К 8.00 по московскому времени евро торговался на уровне 99,3325 рубля, прибавив, таким образом, около 83 копеек.

В свою очередь доллар к 8.00 поднялся до уровня 91,58 рубля, подорожав на 65 копеек. В обоих случаях российская валюта пока не отыграла падение.

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин рассказал РБК, что на курс рубля влияет завершение налогового периода в стране, из-за чего экспортеры перестали продавать дополнительные объемы иностранной валюты. При этом спрос на нее растет в связи с обычным для конца года увеличением расходов государственного и частного секторов.

Кроме того, на рубле сказывается снижение цен на нефть. По словам старшего трейдера УК «Альфа-Капитал» Владислава Силаева, инвесторы не очень верят в полную реализацию решения ОПЕК+ о снижении добычи в I квартале 2024 года.

В середине октября Президент России Владимир Путин обязал ряд экспортеров продавать иностранную валюту. О прогнозировавшихся тогда последствиях этого решения можно прочитать в материале «Татар-информа» Не время для чудес: вернет ли указ Путина доллар за 50 рублей.