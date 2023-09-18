Курорт круглый год и татарские сладости: почему Казань в лидерах для туристов в России

Рустам Минниханов и гендиректор корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов обсудили создание круглогодичного курорта «Казань марина»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Казань марина» признан приоритетным инвестпроектом

Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов обсудили создание круглогодичного курорта «Казань марина» на берегу Волги, сообщила пресс-служба руководителя республики.

Минниханов уверен, что проект позволит увеличить турпоток в регион.

Ранее мастер-план «Казань марины» одобрили на заседании совета директоров корпорации Туризм.РФ, которое прошло под председательством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Курорт признали приоритетным инвестиционным проектом – за счет этого инвесторы получат дополнительные льготы.

Ожидается, что «Казань марина» станет новым туристическим магнитом в Татарстане и первым центром с мариной на 300 яхт, построенным как минимум за последние 30 лет на Волге. На площади 72,8 га планируется возвести 9 проектов с гостиничными объектами различных категорий на 1,3 тыс. номеров. Курорт станет одним из центров межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь». Проект позволит создать около 1,9 тыс. новых рабочих мест.

Ожидается, что «Казань марина» станет новым туристическим магнитом в Татарстане и первым центром с мариной на 300 яхт Фото: предоставлено корпорацией «Туризм.РФ»

Помимо гавани для яхт и пятикилометровой набережной под Казанью появятся места размещения и питания, а в лесном массиве создадут прогулочные зоны. Инвестиции в проект оцениваются в 16 млрд рублей, из которых 4,7 млрд будут бюджетные деньги. Планировалось, что строительные работы начнутся в конце 2024 года, а полностью курорт возведут к I кварталу 2027 года.

Казань выбирают для отдыха осенью чаще, чем Алтай и Крым

«В целом проводимая работа привлекает к нам все больше туристов. В текущем году их количество превысит 4 миллиона человек», – заявил Рустам Минниханов, обращаясь на днях с посланием к Госсовету РТ.

Столица Татарстана стала одним из популярных направлений для путешествий этой осенью. Это следует из соцопроса, проведенного сервисом SuperJob.

Казань опередила по популярности Санкт-Петербург, Краснодарский край и Северный Кавказ. Вместе с тем столицу РТ выбирают для отдыха чаще, чем Алтай и Крым. Социологический опрос проводился с 13 по 15 сентября текущего года. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов из 384 населенных пунктов всех федеральных округов.

Рустам Минниханов: «В целом проводимая работа привлекает к нам все больше туристов. В текущем году их количество превысит 4 миллиона человек» Фото: rais.tatarstan.ru

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан вошел в топ-5 популярных регионов России для путешествий летом, а также в число самых популярных экскурсионных направлений.

Сегодня же стало известно, что Татарстану выделят еще 101 млн рублей на развитие сферы туризма. Соответствующее изменение внесено в госпрограмму постановлением Правительства республики. Напомним, что в августе объем финансирования программы был увеличен до 8,128 млрд рублей, из которых 1,707 млрд составили средства Татарстана.

В новой редакции увеличено финансирование из федерального бюджета на 2023 год — с 493,2 до 594,2 млн рублей. Согласно приложению, средства пойдут на программы профессиональной переподготовки и обучение в Центре развития кадрового потенциала туристской отрасли.

У Казани очень много исторически интересных объектов, есть что посмотреть Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«До Казани можно добраться достаточно быстро. В том числе на автомобиле»

Почему Казань стала одним из самых успешных мест для туризма в России, «Татар-информ» спросил у экспертов. Президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов считает, что свою роль сыграли сразу несколько причин.

«Осенний сезон не время для отдыха на море, поэтому курорты такого рода автоматически отпадают. Вторая причина — у нас очень развита транспортная инфраструктура, сюда прибывает большое количество самолетов, поездов. Все это позволяет достаточно быстро добраться до Казани, в том числе на автомобиле», — объяснил он.

В качестве третьей причины Мифтахов назвал достаточно разнообразный номерной фонд. «Есть варианты на любой кошелек, начиная со съема квартир и заканчивая гостиницами разных категорий», – говорит эксперт.

По его мнению, четвертая причина — это то, что у Казани очень много исторически интересных объектов, есть что посмотреть. Пятое — это татарская кухня и сладости.

Казань стала одним из самых успешных мест для туризма в России в том числе благодаря татарской кухне и сладостям Фото: © «Татар-информ»

«Все это в совокупности дает синергетический эффект, создающий возможности для того, чтобы мы лидировали по спросу у туристов», — подытожил Президент Ассоциации туристских агентств РТ.

«Надеемся, что аэропорт в будущем не станет «узким местом» для прибывающих туристов»

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отметил «Татар-информу», что Казань за минувшее десятилетие существенно преобразилась в части развития индустрии гостеприимства, поэтому интерес к городу закономерен.

Эксперт считает, что развитие авиационного сообщения между Казанью и другими городами России и зарубежья стало следствием активной маркетинговой политики, проводимой оператором Международного аэропорта имени Тукая. Пантелеев говорит, что аэропорт не только обновился под спортивные мероприятия, которые проходили в прошлом десятилетии, но и поддерживает высокий уровень сервиса, внедряет современные технологии, повышающие эффективность работы.

Аэропорт Казани не только обновился под спортивные мероприятия, но и поддерживает высокий уровень сервиса, внедряет современные технологии, повышающие эффективность работы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Безусловно, назрело расширение аэровокзального комплекса, так как уже несколько лет аэропорт не имеет запаса с точки зрения располагаемых площадей. Мастер-план воздушной гавани предусматривает такие работы. Поэтому надеемся, что аэропорт в будущем не станет «узким местом» для прибывающих туристов», — говорит он.

«Встречаем как гостей — с объятиями и теплыми словами, выставляя все самое вкусное на стол»

Генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова также самым первым фактором назвала хорошо развитую инфраструктуру. «Сегодня для туристов в Татарстане есть всё, что необходимо для комфортного отдыха», — считает она.

На второе место глава объединения рестораторов поставила историческую ценность: в Казани много объектов культурного наследия, с которым люди могут познакомиться. Третий фактор, по ее мнению, — это безопасность.

«У нас люди чувствуют себя безопасно и комфортно на улицах города в любое время суток. Столица РТ — это безопасный и комфортный город», — оценила она туристические преимущества Татарстана.

В Казани много объектов культурного наследия, с которым люди могут познакомиться Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По мнению Галины Шарафутдиновой, туристический бренд и рекламный слоган нашей республики «Тысяча и одно удовольствие» — это еще один драйвер, который позволяет туристам приехать и узнать, что же это такое.

«Я как посол гостеприимства республики могу сказать, что этих удовольствий еще больше. Туристы у нас чувствуют себя как дома. И мы их встречаем так, как привыкли встречать гостей — с объятиями и теплыми словами, выставляя все самое вкусное и самое лучшее на стол. Свою роль, конечно же, играют и красивые набережные, парки и скверы, которые прирастают каждый год. Поэтому Татарстан, наверное, и входит в топ регионов, куда стоит поехать отдохнуть», – сделала вывод она.

«Приезжих привлекают место, пространства и события»

В свою очередь директор компании AVT — одного из крупнейших игроков на рынке продаж авиабилетов в Казани — Азамат Сабиров отметил развитие урбанистики.

«В Казани оно началось еще со времен помощника Президента РТ Наталии Фишман. Помню, тогда в том числе переобустроили Лебяжье озеро. Затем урбанизация шагнула по всей республике: начали повсеместно делать парки, скверы. То есть идея была масштабирована», — говорит он.

Рустамом Миннихановым была поставлена задача развивать все места, которые могут быть интересны с туристической точки зрения. Благодаря этому в каждом городе были оформлены парки и скверы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По словам Сабирова, Рустамом Миннихановым была поставлена задача развивать все места, которые могут быть интересны с туристической точки зрения. Причем в Татарстане в отличие от других регионов это были не просто пожелания, а конкретный план действий. Благодаря этому в каждом городе были оформлены парки и скверы. Очень современные зеленые зоны тогда появились даже в некоторых селах. И сейчас, считает директор компании AVT, это дает свои плоды.

«Поставлена задача сделать Татарстан передовым в плане приема туристов. Уже создано “Камское море”, теперь на очереди “Казань марина”. У нас еще много мест, которые надо развивать. И это хорошо», — считает Сабиров.