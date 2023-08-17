Власти Татарстана направят на развитие туризма более 8,2 млрд рублей

В Татарстане увеличат финансирование государственной программы «Развитие сферы туризма и гостеприимства в РТ». На эти цели выделят на 1 млрд рублей больше, чем планировалось, следует из постановления, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошным.

В общей сложности на программу выделят 8 млрд 27 млн рублей, в том числе из бюджета республики – 1 млрд 707 млн рублей.

Средства будут выделяться поэтапно до 2025 года. Так, в этом году планируется направить 219,4 млн рублей из местного и 493,2 млн рублей из федерального бюджета. Кроме того, будут привлекаться средства из муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Подчеркивается, что указанные объемы финансирования носят прогнозный характер.

Напомним, ранее программой предусматривалось выделение на сферу туризма более 7 млрд рублей.

Напомним, в прошлом году в сферу таризма благодаря федеральному проекту вложили 530 млн рублей. На эти средства создана инфраструктура для смотровой башни Тюбетей-Tower в Тетюшском районе, а 16 предпринимателей получили гранты на развитие своих туристических проектов и закупку оборудования.