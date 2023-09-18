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Татарстан получит еще 101 млн рублей на развитие сферы туризма
Татарстану выделят еще 101 млн рублей на развитие сферы туризма. Соответствующее изменение внесено в госпрограмму постановлением Правительства республики.
Напомним, что в августе объем финансирования программы был увеличен до 8,128 млрд рублей, из которых 1,707 млрд составили средства Татарстана.
В новой редакции увеличено финансирование из федерального бюджета на 2023 год — с 493,2 млн рублей до 594,2 млн. Согласно приложению, средства пойдут на программы профессиональной переподготовки и обучение в Центре развития кадрового потенциала туристской отрасли.
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