Татарстан получит еще 101 млн рублей на развитие сферы туризма

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Татарстану выделят еще 101 млн рублей на развитие сферы туризма. Соответствующее изменение внесено в госпрограмму постановлением Правительства республики.

Напомним, что в августе объем финансирования программы был увеличен до 8,128 млрд рублей, из которых 1,707 млрд составили средства Татарстана.

В новой редакции увеличено финансирование из федерального бюджета на 2023 год — с 493,2 млн рублей до 594,2 млн. Согласно приложению, средства пойдут на программы профессиональной переподготовки и обучение в Центре развития кадрового потенциала туристской отрасли.